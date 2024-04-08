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المستشار النمساوي يعترف بعدم تأييد معظم دول العالم للموقف الغربي من أوكرانيا

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المستشار النمساوي يعترف بعدم تأييد معظم دول العالم للموقف الغربي من أوكرانيا
Globallookpress IMAGO/Martin Juen
المستشار النمساوي كارل نيهامر
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اعترف المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن العديد من دول المجتمع الدولي لا تدعم موقف الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة Grand Continent إنه منذ بداية النزاع في أوكرانيا طور الغرب موقفه في عزلة روسيا.

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وأضاف: "لكن معظم دول العالم، وأعتقد أنه في المقام الأول دول "بريكس"، لا تشاركنا تحليلاتنا ولا تفهم موقفنا. وهذه مشكله".

وشدد نيهامر على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لضمان تأييد الهند أو الصين أو البرازيل للموقف الغربي.

وأكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في وقت سابق أنه يتعين على الغرب أن يتخلى عن أوهامه بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى يتمكن من استعادة ثقة موسكو.

وتحدث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ في وقت سابق عن ضرورة مشاركة الصين والهند وجنوب إفريقيا في المفاوضات حول تسوية الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين إلى أن بكين ترفض المشاركة في محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا إذا لم تتم دعوة روسيا إليها، وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده للوساطة.

المصدر: RT

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