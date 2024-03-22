النمسا تدعو الصين وجنوب إفريقيا والهند للمشاركة في المفاوضات حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ أنه يجب أن تشارك الصين والهند وجنوب إفريقيا في المفاوضات حول تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال شالينبيرغ خلال حديثه أمام لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب ببرلمان الجمهورية النمساوية: "يجب أيضا أن تشارك دول ثالثة مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا في هذه المفاوضات، هناك حاجة إلى ضمانات أمنية طويلة الأمد".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن جهود السلام والدبلوماسية ممكنة إذا أبدت موسكو "استعدادا جديا للتفاوض".

وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر في وقت سابق، أنه لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المفاوضات.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين إلى أن بكين ترفض المشاركة في محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا إذا لم تتم دعوة روسيا إليها، وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده للوساطة.

وتعرب موسكو دائما عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

المصدر: تاس