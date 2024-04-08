ممثل فرنسا في البرلمان الأوروبي: كييف لن تتمكن من الانتصار في الصراع

قال عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، وإن إطالة أمده لن تؤدي إلا إلى انسحاب إضافي للقوات الأوكرانية وابتعاد خط المواجهة.

وأضاف مارياني الذي يمثل فرنسا في البرلمان الأوروبي، في حديث له اليوم لقناة LCI: "اليوم أنا يهمني إرساء السلام سريعا وأنا واحد من أولئك الذين... يعتقدون أن أوكرانيا لا يمكنها الانتصار".

إقرأ المزيد

وشدد البرلماني على أن هذا الصراع لا يعني فرنسا لا يمسها، ولكن يتم بذل كل شيء للحفاظ عليه.

وقال: "أخشى، على العكس من ذلك، أن تشهد الأشهر القليلة المتبقية من الحرب فترة تتحرك فيها الجبهة بشكل أكبر في عمق أوكرانيا".

وأعرب السياسي الفرنسي، عن معارضته لإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

في فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع للضربات العميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع انتصارروسيا هذه الحرب. ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".

المصدر: نوفوستي