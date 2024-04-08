ماسك: نرصد أنشطة ممارسة النفوذ في "إكس" من الغرب وليس من روسيا

قال رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "إكس" إيلون ماسك، أن منصته لا ترصد نشاطا روسيا كبيرا لممارسة النفوذ من خلال الحسابات المزيفة، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود تأتي من الغرب.

وقال ماسك في مقابلة على منصة "إكس" ردا على سؤال حول أنشطة روسيا المزعومة المتعلقة بـ"الحسابات المزيفة": "بصراحة، لا نرى الكثير من النشاط الروسي في النظام (منصة "إكس"). نرى القليل جدا منها. ونرى الكثير من الجهود للتأثير على شيء ما، ويبدو أنها تأتي من الغرب، وليس من روسيا".

وانتقد ماسك، في وقت سابق سياسة الرقابة التي تمارسها الحكومة الأمريكية، وأعرب عن استغرابه من قوة الرقابة التي تفرضها السلطات على حرية الرأي.

المصدر: نوفوستي