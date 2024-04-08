ماسك يطلق تصريحات مثيرة حول إرسال الناس إلى القمر والمريخ ومستقبل البشرية بين الكواكب

يأمل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أن تتمكن شركته من إيصال البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات، وإلى المريخ في غضون 7-9 سنوات.

وقال ماسك: "اعتقد أن أول مركبة Starship ستهبط على المريخ دون وجود بشري على متنها أولا، في غضون 5 سنوات... وأعتقد أننا سنوصل البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات. واعتقد أن الناس الأوائل سيهبطون على المريخ في غضون 7 سنوات أو نحو ذلك، من 7 إلى 9 سنوات".

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وذكر أيضا أنه بعد التمكن من التواجد على كوكبين، سيتمكن الناس من الوصول إلى كواكب أخرى وأنظمة أخرى.

واعتبر ماسك أيضا أنه إذا عاشت البشرية على كواكب مختلفة، فستكون لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وقال ماسك في وقت سابق ردا عن سؤال الصحفي والناشط الأمريكي، إد كراسنشتاين، حول نهاية الحضارة الإنسانية: "إذا أصبحنا نتعايش بين الكواكب ثم بين النجوم، فإن حضارتنا ستستمر لملايين السنين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تنتهي الحضارة الإنسانية خلال بضع مئات من السنين فقط".

كما وصف ماسك في تصريح منفصل الانهيار الديموغرافي بأنه أكبر مشكلة تهدد البشرية على وجه الأرض.

المصدر: نوفوستي