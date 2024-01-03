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إيلون ماسك: البشرية تواجه الانهيار الديموغرافي

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إيلون ماسك: البشرية تواجه الانهيار الديموغرافي
AP
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قال الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة Space X، إيلون ماسك، يوم أمس 2 يناير، إنه بسبب انخفاض معدلات المواليد، تواجه البشرية انهيارا ديموغرافيا.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، معلقا على منشور لأحد المستخدمين حول الانخفاض القياسي في معدلات المواليد في عدد من البلدان: "أكبر مشكلة تواجه البشرية، هي الانهيار الديموغرافي".

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وأعرب ماسك عن اعتقاده بأن حل هذه المشكلة يتطلب الاهتمام الفوري.

وشدد الملياردير على أن انخفاض معدل المواليد، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد والبيئة والموارد، وزيادة المنافسة في سوق العمل.

وفي وقت سابق، في 31 مارس، قال ماسك إن الولايات المتحدة ستدفع "الثمن الكبير" في المستقبل، بسبب انخفاض معدلات المواليد. بهذا الشكل، علق ماسك على المعلومات التي تفيد بأن احتياطيات الصندوق الاستئماني الرئيسي لنظام الضمان الاجتماعي الأمريكي سيتم استنفادها في عام 2033، أي قبل عام من المتوقع في توقعات العام الماضي.

في 14 يناير 2023، أشار علماء من جامعة ولاية أوهايو إلى أن الشباب أصبحوا أكثر قلقا بشأن المستقبل وبالتالي يؤجلون إنجاب الأطفال.

المصدر: إزفيستيا

 

 

 

 

 

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