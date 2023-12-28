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ماسك: خطتي لأوكرانيا كانت ستنقذ الكثير من الأرواح

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ماسك: خطتي لأوكرانيا كانت ستنقذ الكثير من الأرواح
AP
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اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه كان من الممكن تجنب العديد من الضحايا لو تم اعتماد الخطة التي اقترحها لحل النزاع بأوكرانيا في عام 2022.

وذكر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس في صفحته على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترغب الآن في دراسة الخطة التي اقترحها ماسك، وقال: "عندما طرح إيلون خطته للسلام العام الماضي، وصفها (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي نفسه بأنها "موالية لروسيا" وتعرضت (الخطة) لهجوم حاد من قبل الكثيرين على هذه المنصة. والآن ترغب إدارة بايدن في إبرام مثل هذه الصفقة".

وعلق ماسك على منشور ساكس بالقول: "كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات".

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وفي أكتوبر 2022، طرح ماسك رؤيته لحل النزاع في أوكرانيا والقائمة على إبقاء شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا وإجراء استفتاءات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة في مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه. وتضمنت خطة ماسك "إعادة التصويت في المناطق التي تم انضمامها، تحت إشراف الأمم المتحدة"، والحفاظ على شبه جزيرة القرم "كجزء رسمي من روسيا، كما كانت منذ عام 1783"، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم والوضع المحايد لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تغير بهدوء هدف سياستها الأوكرانية من "النصر الكامل على روسيا"، إلى تعزيز موقف كييف في مفاوضات السلام المحتملة، وهو ما قد يعني على الأرجح تنازلات إقليمية لموسكو.

وسبق أن أكدت موسكو مرارا استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على أي تفاوض مع روسيا.

المصدر: RT + "نوفوستي"

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