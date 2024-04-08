السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين خلال اسقباله وفدا حكوميا فلسطينيا (صور)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع.

RT

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم وزير التخطيط وائل زقوت، بحضور كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بالإضافة إلى دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن السيسي التقى الوفد الفلسطيني متمنيا لرئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد السيسي على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه أشاد محمد مصطفى بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة الرئيس المصري لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.

وأشار فهمي إلى أن اللقاء استعرض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

RT

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الشأن.

كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

المصدر: RT