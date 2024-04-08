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سفير إيران في موسكو: سنصفع إسرائيل في الوقت المناسب

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سفير إيران في موسكو: سنصفع إسرائيل في الوقت المناسب
Globallookpress
من تشييع الضباط الإيرانيين الذين قتلوا في قصف إسرائيل لقنصلية طهران في دمشق. أبريل 2024
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أكد سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي عدم رغبة بلاده في توسيع الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها تحتفظ بحق الرد على هجوم القنصلية في دمشق و"الصفعة على الوجه ستوجه بالوقت المناسب".

وأشار السفير الإيراني في مؤتمر بالمركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط "روسيا سيغودنيا" إلى إن طهران تحتفظ بحق الرد وهي بنفسها ستحدد شكل هذا الرد.

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وأضاف جلالي: "نحن نحتفظ بحق الرد، ولكن، كما أشار الزعيم الإيراني (علي خامنئي)، فإن الصفعة على الوجه ستوجه في الوقت المناسب. وكما قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة على وجه التحديد، فإن المبادرة ستكون في أيدي القوات المسلحة الإيرانية".

وأردف قائلا: "أما الوقت والتاريخ وكيف سنرد – ستحدده إيران. وبطبيعة الحال أقول لقد أثبتنا حتى الآن أننا لا نريد توسيع رقعة الصراع والحرب".

وقد استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام

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