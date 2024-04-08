شركة طيران كندا تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

بعد توقف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل قبل ستة أشهر، من المقرر أن تستأنف شركة طيران كندا رحلاتها حسبما أعلنت الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنه بدءا من 9 أبريل 2024، ستستأنف شركة طيران كندا الخدمة بين كندا وإسرائيل، مبينة أن جدول الطيران سيتكون من:

أربع رحلات ذهاب وإياب بدون توقف أسبوعيا من تورونتو في أبريل

ثلاث رحلات عودة أسبوعية من تورونتو ورحلة عودة مرة واحدة أسبوعيا من مونتريال بدءا من مايو استعدادا لاستئناف الخدمة.

وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بعد أن "أجرينا تحليلا شاملا للسلامة، بما في ذلك المشاورات مع السلطات الحكومية والنقابات التي تمثل أطقم رحلاتنا وخبراء الأمن"، مؤكدة "أننا سوف نستمر في مراقبة الوضع في المنطقة وتعديل جدولنا الزمني وفقا لذلك".

المصدر: RT