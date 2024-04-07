جنبلاط: اتفاق عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح بين إسرائيل ولبنان

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة من الحدود فيها حد من التسلح بين إسرائيل ولبنان.

وقال جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "أتيت لزيارة بري لتقديم واجب العزاء بشهداء حركة أمل وشهداء المقاومة والأهالي وشهداء سائر التنظيمات وتضامنا مع أهل الجنوب".

وأضاف: "هناك أمل دائما أن نجد أفقا لاختراق جدار الكراهية والوصول الى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949 الذي إذا ما قرأناه بشكل مفصل يملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح، إذا صح التعبير وهذه قد تكون انطلاقة".

وأكد أنه لا علاقة بين الملف الرئاسي والحرب الدائرة.

المصدر: RT