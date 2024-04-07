يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.

أفادت بذلك صحيفة واشنطن بوست، ونقلت عن مصدر مطلع: "قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث خاص، إنه يمكن أن ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال الضغط على أوكرانيا للتخلي عن بعض الأراضي. يتخلص اقتراح ترامب في إجبار أوكرانيا على التنازل عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا".

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ويشار إلى أن ترامب كان قد وعد مرات عديدة خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا عند الفوز في الانتخابات. وشدد ترامب على أنه سيتمكن من حل المشكلة المذكورة، حتى قبل التنصيب.

في يناير الماضي، أعلن ترامب أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد في حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

انضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء شعبي تم تنظيمه هناك، بعد الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء عام 2014، كان 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول يؤيدون الانضمام إلى روسيا.

تم إجراء استفتاءات حول انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022. وتبين بعد الاستفتاء أن 99.23٪ من المواطنين في دونيتسك صوتوا بالإيجاب وكذلك 98.42% في لوغانسك وفي خيرسون - 87.05٪، في منطقة زابوروجيه - 93.11٪.

المصدر: نوفوستي