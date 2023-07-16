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ترامب يؤكد قدرته على إنهاء الصراع في أوكرانيا برسالة مؤلفة من 8 كلمات لزيلينسكي

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ترامب يؤكد قدرته على إنهاء الصراع في أوكرانيا برسالة مؤلفة من 8 كلمات لزيلينسكي
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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 أعاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التأكيد أنه سينهي الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة، في حال أعيد انتخابه رئيسا.

وأوضح ترامب في حديث لوكالة "فوكس نيوز"، أنه يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال يوم واحد، في حال تم انتخابه رئيسا، وأنه سيضع حدا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف أنه سيتوجه إلى زيلينسكي برسالة صريحة مضمونها "كفى.. عليك أن تعقد اتفاق سلام مع الروس".

وأشار ترامب إلى أن علاقته جيدة مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويمكنه إنهاء الصراع الأوكراني في غضون يوم واحد فقط بالاعتماد على هذه العلاقات.

ولفت ترامب إلى أنه "سيوجه تحذيرا لبوتين أيضا حول استعداد الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية في حال رفضت موسكو إنهاء العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت موسكو مرارا إلى استعدادها لعقد مفاوضات سلام مع الجانب الأوكراني، إلا أن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

 

المصدر: نوفوستي

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