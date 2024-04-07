لافروف يزور بكين يومي 8 و9 أبريل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري زيارة للصين يومي 8 و9 أبريل.

وأشار البيان إلى أن لقاء لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي سيتناول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية.

إقرأ المزيد

وأضاف بيان: "سيناقش الطرفان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين إلى أن بكين ترفض المشاركة في محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا إذا لم تتم دعوة روسيا إليها، وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده للوساطة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن "الصين تحاول إقناع أوروبا بضرورة مشاركة روسيا في مفاوضات السلام المستقبلية، والتي قد تعقد في سويسرا. وإلا فإن بكين ستقاطعها".

المصدر: نوفوستي