أوستن "غاضب" من غالانت ويطالب بتحقيق سريع وعلني في مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" بغزة

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي، عن غضبه من مقتل 7 عمال إغاثة بدير البلح بغارة إسرائيلية، وحث على إجراء تحقيق ومشاركة استنتاجاته علنا ومحاسبة المسؤولين.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "أوستن تحدث لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وأعرب عن غضبه من الغارة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمطبخ المركزي العالمي والتي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم مواطن أمريكي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فورا لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية، وحث أوستن غالانت على إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة استنتاجاته علنا، ومحاسبة المسؤولين".

ووفق البيان فقد "ذكر أوستن أن هذه المأساة عززت القلق المعلن بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية".

كما أثار أوستن "الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، وخاصة للمجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة"، وفق البيان.

وكانت منظمة المطبخ المركزي العالمي قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقها مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 25 مارس الماضي، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإزالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، فيما امتنعت واشنطن عن التصويت على القرار، ووصفته بوقت لاحق بأنه "غير ملزم".

المصدر: RT