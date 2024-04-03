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الدفاع الروسية: قصفنا قاعدتين في حمص ودير الزور لمسلحين غادروا منطقة التنف في سوريا

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الدفاع الروسية: قصفنا قاعدتين في حمص ودير الزور لمسلحين غادروا منطقة التنف في سوريا
Sputnik
القاذفة الروسية سو-34 (أرشيف)
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قصفت القوات الجوية الروسية في سوريا موقعين لتمركز التنظيمات المسلحة في سوريا، كان يختبئ فيهما مسلحون في مناطق جبلية يتعذر الوصول إليها.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الأربعاء، إن "الضربات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور بمحافظة حمص والبشري بمحافظة دير الزور".

إلى ذلك، أشار نائب رئيس المركز، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل هجومين على مواقع قوات الجيش السوري من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظتي حلب واللاذقية.

وفي محافظة اللاذقية، أصيب جندي سوري نتيجة إطلاق عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة أطلقهما المسلحون على مواقع قوات الحكومة السورية.

المصدر: تاس

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