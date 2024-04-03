وزير خارجية هنغاريا: اتخذنا خطوات  لإعادة بناء الثقة مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتي بعد لقاء نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في بروكسل أن البلدين اتخذا خطوات باتجاه "إعادة بناء الثقة" بينهما.

وقال سيارتو في منشور على "فيسبوك" في أعقاب اللقاء، يوم الأربعاء: "خلال الأسابيع الأخيرة اتخذنا مزيدا من الخطوات لإعادة بناء الثقة في العلاقات بين هنغاريا وأوكرانيا".

وأوضح أنه "تم اتخاذ الخطوات مثل إدخال التعديلات على الاتفاقية حول الحركة على الحدود، التي من شأنها أن تنهي الوضع غير المقبول على الحدود بين هنغاريا وأوكرانيا"، مشيرا إلى تطوير البنية التحتية على الحدود لتسهيل نقل البضائع، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية.

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وأضاف سيارتو أنه يعول على أن يثمر نتائجه اجتماع فريق العمل المشترك الخاص بقضايا التعليم، الذي يتولى قضايا حقوق الأقلية الهنغارية في أوكرانيا، والذي من المقرر عقده في 4 أبريل.

يذكر أن هنغاريا كانت تعرقل مبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا، وكانت تفسر موقفها بوجود مشاكل في العلاقات الثنائية مع أوكرانيا، بما في ذلك قضية حقوق الأقلية الهنغارية.

وفي 29 يناير عقد سيارتو اجتماعا مع نظيره الأوكراني كوليبا ومدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك في مدينة أوجغورود الأوكرانية، حيث قدمت مطالبها وتم تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة تلك القضايا.

المصدر: تاس