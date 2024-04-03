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بلينكن يغادر باريس إلى بروكسل على متن سيارة بعد تعطل طائرته

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بلينكن يغادر باريس إلى بروكسل على متن سيارة بعد تعطل طائرته
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمركي أنتوني بلينكن
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عطلا فنيا أصاب طائرة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في باريس قبيل توجهه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لحلف "الناتو".

وقال متحدث باسم الوزارة إن طائرة وزير الخارجية واجهت مشكلة ميكانيكية في باريس وتوجه الوفد الأمريكي إلى بروكسل على متن سيارة لحضور اجتماع "الناتو".

يذكر أنه في رحلة إلى أوروبا في يناير، تقطعت السبل بالوزير الأمريكي لفترة وجيزة في منتجع دافوس السويسري بسبب مشكلة في طائرته.

وبدأ بلينكن أمس الثلاثاء أول زيارة له إلى فرنسا منذ حوالي عامين، جرى خلالها مناقشة الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.

وسيشارك اليوم في اجتماع مع نظرائه في "الناتو" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، سيعقد أيضا اجتماعا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقادة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"

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