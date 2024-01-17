بلينكن عالق في دافوس بسبب عطل في طائرته

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يتمكن من مغادرة مدينة دافوس السويسرية في الموعد المقرر بسبب عطل فني في طائرته.

وذكرت الوكالة أنه تم اكتشاف تسرب للأكسجين في طائرة الوزير من نوع "بوينغ 737"، واعتبرها الخبراء غير آمنة.

وتم إرسال طائرة أخرى من بروكسل لنقل بلينكن. أما فريق مساعدي الوزير والصحفيين المرافقين له، فإنهم سيعودون إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية.

وكان بلينكن قد زار سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي يقام خلال الفترة بين 15 و19 يناير الجاري.

المصدر: بلومبرغ

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