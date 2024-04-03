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غضب في غانا بعد زواج كاهن من طفلة (فيديو+ صور)

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غضب في غانا بعد زواج كاهن من طفلة (فيديو+ صور)
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أثار كاهن في غانا غضبا شعبيا بعد أن تزوج طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، مما أثار دعوات لاعتقاله.

وتزوج الكاهن نومو بوركيتي لاوه تسورو الثالث والثلاثون، البالغ من العمر 63 عاما، والمعروف أيضا باسم جبوربو وولومو، من الطفلة في حفل تقليدي يوم السبت الماضي بالقرب من العاصمة أكرا.

ووضعت الفتاة ووالدتها تحت حماية الشرطة بعد وقت قصير من الزواج، حيث فتح المدعي العام في غانا تحقيقا.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام: "إن هذه الادعاءات، إذا ثبتت، تشكل جريمة جنائية، يجب أن يواجه جميع الأشخاص المتورطين فيها المحاكمة".

وبموجب القانون الغاني، فإن الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عاما. وتقول الشرطة والمسؤولون إن الفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، لكن السلطات المعنية تقول إنها تبلغ من العمر 16 عاما.

ودفاعا عن أفعاله، أصر المتحدث باسم الكاهن على أن الزواج لم يكن يتعلق بعلاقات جنسية. وقال دون ذكر عمرها، إنه لن يُتوقع من الفتاة أن تؤدي واجباتها الزوجية حتى تصل إلى السن القانوني.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة مانكرالو شوونوتالور أنه: "ليس حفل زواج. لا يوجد أي علاقة جنسية. للكاهن 3 زوجات. إنه دور تقليدي لمساعدة الكاهن في واجباته الروحية".

وقال إن حقوق العروس لم تنتهك وأنها لا تزال تذهب إلى المدرسة. لكن الإدانة العامة اشتدت بسبب الحفل التقليدي.

وقالت الناشطة في مجال النوع الاجتماعي والوزيرة السابقة نانا أوي بامبو أدو إن الزواج كان غير قانوني، مضيفة: "يجب على الدولة أن تتحرك فورا"، معتبرة أن هذه الممارسة الثقافية تتعارض مع القانون والدستور الغاني.

المصدر: أ ف ب

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