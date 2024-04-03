غضب في غانا بعد زواج كاهن من طفلة (فيديو+ صور)

أثار كاهن في غانا غضبا شعبيا بعد أن تزوج طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، مما أثار دعوات لاعتقاله.

وتزوج الكاهن نومو بوركيتي لاوه تسورو الثالث والثلاثون، البالغ من العمر 63 عاما، والمعروف أيضا باسم جبوربو وولومو، من الطفلة في حفل تقليدي يوم السبت الماضي بالقرب من العاصمة أكرا.

ووضعت الفتاة ووالدتها تحت حماية الشرطة بعد وقت قصير من الزواج، حيث فتح المدعي العام في غانا تحقيقا.

#ICYMI: #Childmarriage In Ghana: Public Outrage As Nungua Gborbu Wulomo, 63, Marries 12-Year-Old Girl!#Ghana: The Gborbu Wulomo, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, has taken a new wife.

His wife, according to details from Ablade TV Online, is 12 years old.

Nuumo Borketey Laweh pic.twitter.com/psSvrLmXZQ — Girdle Advocacy Projects #EndViolenceAgainstWomen (@thegirdlengr) April 3, 2024

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام: "إن هذه الادعاءات، إذا ثبتت، تشكل جريمة جنائية، يجب أن يواجه جميع الأشخاص المتورطين فيها المحاكمة".

وبموجب القانون الغاني، فإن الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عاما. وتقول الشرطة والمسؤولون إن الفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، لكن السلطات المعنية تقول إنها تبلغ من العمر 16 عاما.

The Office of the Ga-Adangbe State has clarified that the marriage between the 12-year-old girl and the Gborbu Wulomo, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, is strictly for traditional purposes, as she will only be assisting the overlord at the temple as required of a virgin#TV3GHpic.twitter.com/0Ja7YEFht3 — #TV3GH (@tv3_ghana) April 2, 2024

ودفاعا عن أفعاله، أصر المتحدث باسم الكاهن على أن الزواج لم يكن يتعلق بعلاقات جنسية. وقال دون ذكر عمرها، إنه لن يُتوقع من الفتاة أن تؤدي واجباتها الزوجية حتى تصل إلى السن القانوني.

GBORBU WULOMO TAKES NEW CUSTOMARY WIFE



In Nungua, the air is thick with tradition as the customary marriage between Gborbu Wulomo, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, and a young girl named ‘Naa Okromo’ unfolds. The age difference is striking: the venerable Gborbu Wulomo is ‘63… pic.twitter.com/VfCiFZuVnr — Caleb Qwofi Right (@calebeshun) March 31, 2024

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة مانكرالو شوونوتالور أنه: "ليس حفل زواج. لا يوجد أي علاقة جنسية. للكاهن 3 زوجات. إنه دور تقليدي لمساعدة الكاهن في واجباته الروحية".

وقال إن حقوق العروس لم تنتهك وأنها لا تزال تذهب إلى المدرسة. لكن الإدانة العامة اشتدت بسبب الحفل التقليدي.

وقالت الناشطة في مجال النوع الاجتماعي والوزيرة السابقة نانا أوي بامبو أدو إن الزواج كان غير قانوني، مضيفة: "يجب على الدولة أن تتحرك فورا"، معتبرة أن هذه الممارسة الثقافية تتعارض مع القانون والدستور الغاني.

المصدر: أ ف ب