بلينكن مدافعا عن إسرائيل: انسحبت من غزة عام 2005

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إسرائيل مذكّرا بأنها "انسحبت من غزة عام 2005"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت مواصلة الحرب ضد "حماس" تعرض إسرائيل للخطر.

وقال بلينكن خلال مقابلة مع الشبكة الفرنسية LCI/TF1: "كانت هناك هجمات على إسرائيل من قبل حماس في الأعوام 2008، 2009، 2011، 2014، 2021، 2023"، مجددا التأكيد أن "الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في ملاحقة الجماعة الإرهابية ولكن كيفية تعامل إسرائيل مع هذه المهمة أمر مهم أيضا".

ولفت إلى أن "ما رأيناه من خسائر في الأرواح، الأطفال والنساء والرجال الذين وجدوا أنفسهم في وسط هذه المواجهة، الضرر فظيع. وفي الوقت نفسه، فإن حقيقة أن المساعدات الإنسانية ليست كافية لشعب غزة، فهذا خطر وضرورة فورية".

وأكد أن الهدف الأمريكي هو إقامة الدولة الفلسطينية، رغم أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال، موضحا أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وليس اتفاقا يتم تطبيقه من جانب واحد من قبل دول أخرى".

وأضاف: "هناك حاجة أيضا إلى وجود قيادة من الدول الكبرى في العالم لمحاولة الوصول إلى هذه الوجهة"، مشيرا إلى الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والذي يجب أن يشمل "الهدوء في غزة"، والتزام إسرائيلي بإنشاء طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"