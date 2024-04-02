السفارة الروسية في دمشق تعزز الإجراءات الأمنية بسبب التهديدات الإرهابية

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سوريا اليوم الثلاثاء، أنه يجري باستمرار تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة الروسية في دمشق، بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.

وقالت البعثة في تصريح لوكالة "تاس": "مع أخذ الوضع العسكري والسياسي في سوريا والمستوى المرتفع للتهديد الإرهابي في الاعتبار، يتم تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة بشكل دائم".

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وأوضحت السفارة أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل السفارة الروسية، ويجري العمل بشكل طبيعي، ولم يصب أي من الموظفين".

يوم أمس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد ارتفع عدد القتلى في الهجوم إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: "تاس"+RT