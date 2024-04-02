الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا عمل عدواني ينتهك القانون الدولي

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا بأنه عمل عدواني ينتهك القانون الدولي.

وقال بيسكوف: "لن نتسرع في التوصل إلى استنتاجات، لكن على أي حال فإن شن مثل هذه الضربات يعد انتهاكا للقانون الدولي وعملا عدوانيا".

إقرأ المزيد

وعلق مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين على الهجوم قائلا: "خطوة قبيحة وإجرامية تجاه دولة إيران ذات السيادة ودولة سوريا ذات السيادة، التي تم ارتكاب هذا العمل الإرهابي على أراضيها".

استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

المصدر: تاس