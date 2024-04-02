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بايدن يستضيف حفل إفطار مصغرا وسط توترات مع الجالية العربية والإسلامية حول غزة

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بايدن يستضيف حفل إفطار مصغرا وسط توترات مع الجالية العربية والإسلامية حول غزة
AP
الرئيس الارميكي جو بايدن
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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء مجموعة من قادة الجالية الأمريكية المسلمة في البيت الأبيض لعقد اجتماع يليه حفل إفطار مصغر لتخفيف التوترات بشأن دعم إدارته القوي إسرائيل.

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وقال مسؤول بالبيت الأبيض لم يكشف عن اسمه إن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيستضيفان عددا من الموظفين المسلمين في الإدارة الديموقراطية وكبار مساعدي الأمن القومي، في أرفع تواصل يعقد في البيت الأبيض مع الجالية الأمريكية المسلمة منذ بدء الحرب على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع سيعقبه حفل إفطار ينظمه بايدن للجالية المسلمة من موظفي البيت الأبيض لتناول العشاء خلال شهر رمضان المبارك، ولم يذكر البيت الأبيض على الفور أسماء أعضاء الجالية المسلمة الذين سينضمون إلى الاجتماع.

وكان قد أقام بايدن على مدار العامين الماضيين حفلات استقبال كبيرة بمناسبة شهر رمضان والعيد السعيد في البيت الأبيض، لكن هذه الخطط تأجلت هذا العام وسط أجواء الحرب، وكان مسؤولو البيت الأبيض قد سافروا في السابق إلى ديترويت بداية العام وواجهوا استقبالا باردا من قبل قادة الجالية الأمريكية المسلمة في الولاية.

وفي هذا الوقت أدلى أكثر من 100 ألف ناخب في الانتخابات الديمقراطية الأولية بأصوات احتجاجية لفئة غير مؤكدة ضمن استعراض منظم رافض لموقف بايدن المنحاز لإسرائيل كليا من الحرب.

المصدر: أب 

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