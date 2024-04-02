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أستانا تنفي أن تكون الطائرات المسيرة التي هاجمت تتارستان انطلقت من كازاخستان

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أستانا تنفي أن تكون الطائرات المسيرة التي هاجمت تتارستان انطلقت من كازاخستان
Sputnik
طائرة مسيرة - أرشيف
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نفت وزارة الدفاع الكازاخستانية صحة المزاعم التي تحدثت عن أن الطائرات المسيرة التي هاجمت تتارستان انطلقت من الأراضي الكازاخستانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات التي نشرت في بعض قنوات تيليغرام وتحدثت عن أن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها هاجمت أهدافا في جمهورية تتارستان انطلقت من أراضي كازاخستان لا تتوافق مع الواقع".

أضافت أن "مثل هذه التلميحات تهدف إلى تشويه سمعة جمهورية كازاخستان".

وطلبت الوزارة من المواطنين ووسائل الإعلام عدم التفاعل مع الشائعات التي يتم نشرها والوثوق بمصادر المعلومات الرسمية فقط.

ومعلوم أنه في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، هاجمت طائرات بدون طيار لأول مرة منشآت في إيلابوغا ونيجنيكامسك في جمهورية تتارستان.

وقال المكتب الصحفي لرئيس تتارستان، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار في المنشأة، ولكنه أدى إلى إصابة 13 شخصا.

المصدر: تاس

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