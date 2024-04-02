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مدفيديف: إنه لمثير للاهتمام كيف سيكون الرد الإيراني على إسرائيل

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مدفيديف: إنه لمثير للاهتمام كيف سيكون الرد الإيراني على إسرائيل
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيدف اليوم الثلاثاء بأنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما الذي سيحدث لو هاجمت طهران فرضاً السفارة الأمريكية في إسرائيل.

وقال مدفيديف ردا على سؤال وكالة "ريا نوفوستي" حول ما يجب أن تفعله إيران بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية في سوريا: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث لو هاجمت إيران فرضا السفارة الأمريكية في إسرائيل.. أرى خوفا وارتباكاً حقيقيين في عيون الأمريكيين".

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وأضاف مدفيديف: "ماذا إذن يا ترى؟! يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك، أما إيران فلا يمكنها؟.. بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المسؤولين الإيرانيين، إلا أنهم ممثلون رسميون. نحن ننتظر الرد".

ووصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا بأنه عمل عدواني ينتهك القانون الدولي.

وقال بيسكوف: "لن نتسرع في التوصل إلى استنتاجات، لكن على أي حال فإن شن مثل هذه الضربات يعد انتهاكا للقانون الدولي وعملا عدوانيا".

مساء الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد ارتفع عدد القتلى في الهجوم إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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