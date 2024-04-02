تحديث مستمر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)

أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.

وقال إن 27 شخصا قتلوا، وهناك عدد كبير من المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة شيشلي وسط إسطنبول، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بشكل كبير.

وأكد مراسلنا اعتقال السلطات التركية 5 أشخاص على صلة بالحادث، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.

Gayrettepe'de dehşet anları... Zemin katında gece kulübü bulunan binada yangın çıktı... 10 kişi hayatını kaybettihttps://t.co/bXOx731LM1pic.twitter.com/1t1Ll2EW0C — Odatv (@odatv) April 2, 2024

من جهته، أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو، بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

🔥Şişli'de gece kulübünde #yangın!



📽Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. pic.twitter.com/T4aD69YcNe — Haber 7 (@Haber7) April 2, 2024

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.

المصدر: RT