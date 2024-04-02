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تحديث مستمر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)

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تحديث مستمر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)
اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول
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أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.

وقال إن 27 شخصا قتلوا، وهناك عدد كبير من المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة شيشلي وسط إسطنبول، مشيرا إلى أن حصيلة  القتلى مرشحة للارتفاع بشكل كبير.

وأكد مراسلنا اعتقال السلطات التركية 5 أشخاص على صلة بالحادث، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.

من جهته، أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو، بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.

المصدر: RT

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