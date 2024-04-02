اعتقال مستشار زيلينسكي بتهمة سرقة 2.5 مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اعتقال مجموعة قادها المستشار السابق لمكتب فلاديمير زيلينسكي بتهمة اختلاس 2.5 مليون دولار.

جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة تطبيق "تليغرام" الخاصة بالمدعي العام، حيث أفاد البيان بكشف مجموعة منظمة يقودها مستشار سابق لمكتب رئيس أوكرانيا، أدت أنشطتها على الاستيلاء على 94.8 مليون غريفنا (حوالي 2.5 مليون دولار) أثناء شراء محولات للسكك الحديدية الأوكرانية.

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وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجموعة قام في يونيو-ديسمبر 2022، من خلال المسؤولين الخاضعين للرقابة على السكك الحديدة الأوكرانية بـ "اختيار شركة محددة سلفا كمورد لمحولات الطاقة"، وكانت الإمدادات بتكلفة مبالغ فيها.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن المحولات نفسها تم شراؤها من خلال شركة وسيطة من شركة مصنعة مملوكة جزئيا لكيانات قانونية روسية، ثم تم إعادة بيعها إلى السكك الحديدية الأوكرانية بسعر مضاعف مرتين.

وأضاف المدعي العام أنه تم اعتقال القائد والمنظم المشارك واثنين من أعضاء المجموعة، فيما رفعت قضية جنائية بموجب مادة "اختلاس الأموال واستغلال الوظيفة الرسمية"، والتي تنص عقوبتها على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ولم يكشف مكتب المدعي العام عن اسم المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، إلا أن عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو كتب في قناته على "تليغرام" إن الحديث يدور عن أرتيوم شيلو، وبحسب مصادر مفتوحة، فهو يعمل في جهاز أمن الدولة منذ عام 2012، وتم فصله عام 2021، ليعمل بعد ذلك مستشارا في مكتب زيلينسكي لمدة عام.

وسبق أن قام زيلينسكي بطرد عدد من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كوارتال-95"، وتم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، إضافة إلى المستشارة "مفوضة الرئيس الأوكراني لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، و"مفوضة الرئيس الأوكراني للأنشطة التطوعية" ناتاليا بوشكاريوفا.

بهذا الصدد قال السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف إن التعديل الوزاري في مكتب زيلينسكي تمليه سياسة "تحسين" الهيكل الإداري.

المصدر: نوفوستي