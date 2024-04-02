بوتين ولوكاشينكو يتبادلان التهنئة بيوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو التهنئة بمناسبة الذكرى الـ25 لقيام اتحاد روسيا وبيلاروس.

وجاء في تهنئة بوتين: "في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من الظروف الدولية الصعبة تمكنا من تحقيق الكثير لتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية متعددة الأوجه وتعزيز مؤسسات دولة الاتحاد".

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ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "خلال اجتماع مجلس الدولة الاتحادية في يناير، تمت الموافقة على مجموعة جديدة من التدابير لتعميق التكامل".

بدوره، وصف ألكسندر لوكاشينكو التعاون بين روسيا وبيلاروس بأنه أنجح تجربة للتكامل المشترك في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.

وأشار إلى آفاق جديدة للتعاون طويل الأمد متبادل المنفعة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم تحسين رفاهية الشعبين.

وشدد لوكاشينكو على أن "الخبرة المكتسبة على مدى ربع قرن أتاحت الاستجابة بسرعة وفعالية للتحديات والتهديدات غير المسبوقة التي واجهها البلدان، لتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عنها على الساحة الدولية".

يشار إلى أن اتحاد روسيا وبيلاروس يعود لديسمبر 1999، دخل اتفاقه حيز التنفيذ في الـ26 من يناير 2000.

ويتبنى الاتحاد سياسات خارجية وأمنية ودفاعية موحدة، وميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومات طاقة واتصالات ومواصلات موحدة، ويحميه نظام دفاع موحد.

وتحتفظ بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها، فيما يتمتع مواطنو البلدين بحقوق المواطنة على أراضيهما.

المصدر: "إزفيستيا"