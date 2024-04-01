مظاهرات حاشدة في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران تنديدا بقصف القنصلية في دمشق (صور + فيديوهات)

احتشد عشرات المواطنين الإيرانيين في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران مساء الاثنين، رفضا للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في العاصمة السورية دمشق.

وأدان المتظاهرون الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية التي أسفرت عن مقتل العديد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

وبدأ المحتجون الاجتماع في ساحة فلسطين الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، ويشارك الرجال والأطفال في التظاهرة، حاملين في أيديهم أعلام إيران وفلسطين، ويرددون شعارات مناهضة لأمريكا وإسرائيل، كما أن هناك دعوات للانتقام من الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية.

ويقوم المتظاهرون بتلاوة القرآن الكريم وإلقاء القصائد الوطنية، كما تعرض على الشاشة الكبيرة مقاطع فيديو عن فلسطين، التي تقف إيران إلى جانبها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما قام المتظاهرون بنشر الأعلام الأمريكية والإسرائيلية على الأسفلت، حيث يحرقونها بعد مسح أقدامهم عليها. ويتزايد عدد المتظاهرين مع مرور الوقت.

وقد استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم الاثنين، متسببا بدمار كبير فيها إضافة إلى المباني المجاورة لها، وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي كان يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام حكومية إن الضربة الإسرائيلية ألحقت أضرارا أيضا بالمباني المجاورة للسفارة الإيرانية في سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 8 قتلى على الأقل سقطوا جراء القصف.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

المصدر: RT