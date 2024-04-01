الدفاعات الجوية الروسية تدمر 6 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت وأحبطت هجوما إرهابيا أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية بواسطة 6 طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "عند حوالي الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة لضرب منشآت داخل روسيا الاتحادية"، وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود".

وكان قد أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق، أن الجيش الروسي يعمل بشكل ممنهج على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية والحفاظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس، مشيرا إلى أن جهود الغرب ونظام كييف لن تغير الوضع في ساحة المعركة، لكنها تطيل فقط في أمد الصراع.

وأعلن شويغو، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية عام 2024 تجاوزت 71 ألفا من العسكريين، فضلا عن 11 ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة، وهو ما يزيد بنحو 3 أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار شويغو إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023 تجاوزت 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن القوات الأوكرانية تستنزف مواردها البشرية دون أن تحقق أي نتائج في ساحة المعركة.

وتواصل القوات الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

المصدر: RT