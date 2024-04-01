أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إسقاط 19 صاروخا في أجواء مقاطعة بيلغورود، أطلقها نظام كييف من راجمات "RM-70 Vampire"

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ RM-70 Vampire".

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وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 قذيفة أطلقت من راجمات " Vampire MLRS"، فوق مقاطعة بيلغورود.

المصدر: RT