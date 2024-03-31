إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود (فيديو)

أعلنت نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة. وتم تحييد منفذ العملية".

يتبع..