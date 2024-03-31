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إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في بئر السبع ومقتل المنفذ (صور+ فيديو)

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إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في بئر السبع ومقتل المنفذ (صور+ فيديو)
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أصيب جندي إسرائيلي اليوم الأحد إثر عملية طعن تعرضا لها بمحطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن من بدو النقب وهو من مدينة رهط، ويدعى ناجي أبو فريح وتم تحييده.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه: "في وقت سابق من اليوم، أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة هجوم طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع. وتم إجلاء الضابط لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. وقد تم إخطار عائلته".

وأضاف البيان: "قام جندي إضافي من جيش الدفاع الإسرائيلي في مكان الحادث بتحييد الإرهابي".

إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في بئر السبع ومقتل المنفذ (صور+ فيديو)
إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في بئر السبع ومقتل المنفذ (صور+ فيديو)
إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في بئر السبع ومقتل المنفذ (صور+ فيديو)

المصدر: RT

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