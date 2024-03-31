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زعيم حزب فرنسي ينتقد وعدا لوزير الدفاع ويصفه بوصمة عار

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زعيم حزب فرنسي ينتقد وعدا لوزير الدفاع ويصفه بوصمة عار
AFP
زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو
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انتقد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو وعد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بتزويد القوات الأوكرانية بالدبابات والصواريخ.

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وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "إنه أمر غير مقبول. أعلن وزير الدفاع لوكورنو في صباحية "تريبيون" صباح اليوم أن فرنسا "ستزود أوكرانيا بمئات من الدبابات والصواريخ".

وعبر عن موقفه بالقول إن الوزير يدعم الحرب بهذه الصورة ويدمر بلده، مشيرا إلى أن هذا يحدث في ضوء دعوات موجهة إلى الفرنسيين للتوفير.

وتابع: "أية وصمة عار! لا مزيد من الأسلحة ولا سنت واحداً لأوكرانيا! إلى مفاوضات السلام بسرعة".

وكان قد أعلن لوكورنو في وقت سابق من هذا اليوم أن باريس تنوي تزويد كييف بمئات من المركبات المدرعة القديمة وصواريخ "أستر 30" لأنظمة الدفاع الجوي الفرنسي من طراز SAMP/T.

المصدر: نوفوستي

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