زعيم حزب فرنسي ينتقد وعدا لوزير الدفاع ويصفه بوصمة عار
انتقد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو وعد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بتزويد القوات الأوكرانية بالدبابات والصواريخ.
وكتب فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "إنه أمر غير مقبول. أعلن وزير الدفاع لوكورنو في صباحية "تريبيون" صباح اليوم أن فرنسا "ستزود أوكرانيا بمئات من الدبابات والصواريخ".
Inadmissible !— Florian Philippot (@f_philippot) March 31, 2024
Ce matin dans La Tribune, le ministre des Armées Lecornu annonce que la France « va livrer à l’#Ukraine des centaines de blindés et des missiles » !
(cf : https://t.co/O6lB6nSGSv)
Entretien de la guerre et ruine de la France !
Et pendant ce temps, on va demander… pic.twitter.com/tPAup0yu3X
وعبر عن موقفه بالقول إن الوزير يدعم الحرب بهذه الصورة ويدمر بلده، مشيرا إلى أن هذا يحدث في ضوء دعوات موجهة إلى الفرنسيين للتوفير.
وتابع: "أية وصمة عار! لا مزيد من الأسلحة ولا سنت واحداً لأوكرانيا! إلى مفاوضات السلام بسرعة".
وكان قد أعلن لوكورنو في وقت سابق من هذا اليوم أن باريس تنوي تزويد كييف بمئات من المركبات المدرعة القديمة وصواريخ "أستر 30" لأنظمة الدفاع الجوي الفرنسي من طراز SAMP/T.
المصدر: نوفوستي