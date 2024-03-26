وزير الدفاع الفرنسي: باريس ستسلم 78 مدفع هاوتزر قريبا إلى كييف

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الثلاثاء أن باريس ستقوم قريبا بتسليم 78 مدفع هاوتزر من طراز سيزار إلى كييف وستعزز إمداداتها من القذائف.

وأوضح ليكورنو في مؤتمر صحفي أنه "تم التوصل إلى اتفاق بين فرنسا وأوكرانيا والدنمارك لتمويل مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من عيار 155 مليمترا، ما سيمكن فرنسا من تسليمها بسرعة".

وأشار إلى أن "فرنسا حددت أيضا هدفا يتمثل في تسليم 80 ألف قذيفة من مدافع عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا هذا العام، بزيادة 30 ألفا تم تسليمها منذ فبراير 2022".

وأضاف أن "فرنسا تشارك في جهد لتحديد المخزونات المتاحة من الذخيرة التي يمكن شراؤها من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهي خطة بدأتها جمهورية التشيك لمزيد من الدعم لكييف، وبموجب الخطة، تسعى التشيك للحصول على 800 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا".

هذا وشهدت العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق، مظاهرات احتجاجية ضد سياسة الحكومة وتوريد الأسلحة إلى كييف.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

المصدر: "أ ب"