تمكن الجنود الروس من إجلاء أول مركبة مشاة ألمانية مدرعة طراز "ماردر" كانت تستخدمها قوات كييف على اتجاه أفديفسكي وفر منها الجنود الأوكران وتركوها خلفهم بعد محاولتهم شن هجوم مضاد.

وقال نائب القائد للشؤون الفنية في لواء البنادق الآلية التابع للحرس الأول من الفيلق الأول في مجموعة قوات "الجنوب" كازبيك: "استولى جنود اللواء على هذه المدرعة التي زودت بها ألمانيا الجيش الأوكراني. بعد تحرير أفدييفكا، لم نكتف بذلك وانتقلنا إلى تحرير المناطق السكنية القريبة، مثل سيفيرنايا وتونينكايا. وبعد ذلك شن العدو هجوما مضادا. <...> وخلال إحدى هذه الهجمات المضادة، تم الاستيلاء على هذه العربة".

وعن عملية السيطرة على "ماردر" قال كازبيك: "تم التخطيط لعملية إجلاء المركبة القتالية بعناية وإعدادها بشكل مسبق: أجروا استطلاعا للمنطقة، ومهدوا طريقا جديدة بمساعدة المهندسين، وقاموا بتطهير حقول الألغام".

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وأضاف: "تمكنت قوات فصيلة الإجلاء وكتيبة الدبابات التابعة للواء من إخراج المركبة الألمانية من ساحة المعركة بنجاح".

وقال سائق العربة "شوبا" إن عربة "ماردر" تعرضت لأضرار طفيفة بسبب الألغام وبهذه الطريقة حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تدميرها أثناء عملية الإجلاء. ووصف العمل على هذا الأمر بالصعب، لأنه كان عليهم العمل ليلا. وصعوبة رؤية الطريق، أي وكأنهم يقودون في الظلام، وكأن المصابيح الأمامية مطفأة ما جعل السير بشكل أعمى <...> بدون أضواء، بدون أي شيء، كي لا يتعرض لهم العدو".

يشار إلى أن الجنود الأوكرانيين أُجبروا على ترك العربة "ماردر" والهرب، نظرا لكتلتها الضخمة وانغرست في الأوحال اللزجة، ولم تصل إلى هدفها.

وخلص كازبيك إلى أن "المركبة تعمل بكامل طاقتها وقدرتها. <…> للتفكيك والدراسة <…> فهي مناسبة بشكل جيد".

المصدر: نوفوستي