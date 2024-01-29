شويغو يهنئ 5 تشكيلات من القوات المسلحة الروسية تميزت في العملية العسكرية الخاصة

أرسل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو برقيات إلى 5 تشكيلات من القوات المسلحة الروسية لتميزها خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قام الوزير بتهنئة الوحدات والتشكيلات العسكرية المتميزة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وهي ثلاثة أفواج ولواءان وحصولها على لقب "الحراس" الفخري.

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ووجه الوزير برقية إلى فوج البنادق الآلية رقم 1429، والذي قامت وحداته بدعم تشكيلات ووحدات جيش الأسلحة المشتركة رقم 58، ودمرت عددا كبيرا من المدرعات وأطقم الهاون وأنظمة المدفعية للعدو. وتابع البيان: "مع بدء الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، صمد أفواج الفوج بثبات وشجاعة في الدفاع في منطقة قرية رابوتينو، وصدوا عددا من هجمات العدو، وحافظوا على مواقعهم، وقد تم منح 450 جنديا من الفوج أوسمة الدولة لما أظهروه من شجاعة وتفان".

كما وجه الوزير برقية إلى أفراد البنادق الآلية رقم 1430، الذي قام، في اتجاه زابوروجيه، بتجهيز نظام قوي متعدد الطبقات من الحواجز الهندسية، وحافظ على خطوط دفاعية، وصد عددا من هجمات العدو من خلال الأعمال الجريئة لمجموعات الاستطلاع والهجوم، ولم تسمح للعدو بالتقدم.

وأرسل الوزير برقية إلى الفوج الثاني من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الذي دعم منذ اليوم الأول عمليات الهجوم، وألحق أضرارا بنيران ومعاقل العدو ومعداته العسكرية، وأقام شاشات التمويه عندما عبرت القوات الروسية الحواجز المائية.

واستلم برقية الوزير كذلك جنود اللواء المتحرك الأول التابع لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للتميز الذي أظهروه خلال المهام القتالية الباسلة والشجاعة، وتم منح 125 جنديا من اللواء أوسمة وميداليات، وتم منح الملازم ف. بيليكوف لقب "بطل روسيا".

وأخيرا منح لواء كيركينس الأحمر المنفصل من وحدات المشاة البحرية لقبا فخريا، لما قام به في اتجاه أفدييفكا، حيث حررت وحداته 10 قرى، وصدت عددا من الهجمات التي شنتها وحدات العدو، ودمرت كمية كبيرة من نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع البيان: "خلال معارك ضارية بالقرب من قرية سفاتوفو، طرد مشاة البحرية وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من خطوطهم المحتلة ودافعوا عنها بنجاح لأكثر من 3 أسابيع، وللتميز الذي ظهر خلال العملية العسكرية الخاصة، حصل 1300 جندي من اللواء على جوائز وأوسمة وشارات الدولة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية