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قوات كييف تتفادى أي اشتباك مباشر مع كتيبة "أحمد" الروسية في زابوروجيه

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قوات كييف تتفادى أي اشتباك مباشر مع كتيبة
Sputnik
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أكد قائد كتيبة "أحمد الشرق" الروسية فاخا كامبولاتوف أن قوات كييف على محور رابوتينو تتفادى أي اشتباك مباشر مع قواته وتفرّ أمامها، ما أتاح تقدم الجانب الروسي 7 كم على محور زابوروجيه.

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وقال: "منذ مطلع العام تقدمنا حوالي ستة إلى سبعة كيلومترات نحو رابوتينو التي أصبحت في مرمى نيراننا".

وأكد أن كتيبته تسيطر حاليا على خط بطول حوالي سبعة كيلومترات من قرية رابوتينو إلى قرية كوباني في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف أن القوات الأوكرانية لا تتجرأ على الاشتباك المباشر مع كتيبة "أحمد الشرق" وتفرّ أمامها.

وتابع: "يستخدمون ضدنا المسيرات الانتحارية والقنابل العنقودية عن بعد وهم ولا ينخرطون في معارك مباشرة معنا... نحاول الاشتباك معهم لكنهم لا يريدون ذلك بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT

 

 

 

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