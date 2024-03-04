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قديروف يعلن عن تدمير وحدة تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف

أخبار العالم

قديروف يعلن عن تدمير وحدة تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على وحدة أوكرانية تشرف على تشغيل الطائرات بدون طيار الأوكرانية في اتجاه خاركوف.

وقال الرئيس الشيشاني في صفحته على "تيليغرم" أنه "خلال العمل المشترك لكتيبة زاباد-أخمات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ولواء الطيران المسيّر، تمكنا من القضاء على مجموعة أوكرانية تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة".

وأضاف أن وحدات الاستطلاع الجوي تمكنت بسرعة من تحديد منطقة انتشار العدو، ونتيجة لذلك تم القضاء على العدو ومعداته على الفور والطائرات الهجومية بدون طيار.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أقامت القاعدة في حظيرة مهجورة.

المصدر: تاس

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