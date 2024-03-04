القوات الروسية تسقط أكثر من 50 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة خيرسون خلال يوم أمس

أعلن حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو اليوم الاثنين أن القوات الروسية اسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 51 طائرة أوكرانية مسيرة، ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مدافع لقذائف "الهاون".

وقال حاكم مقاطعة خيرسون في قناته على "تيليغرام" إن "عملية التطهير استمرت على الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون، حيث توقف العدو عمليا عن محاولة نقل الأفراد والذخيرة".

ولا تزال قوات كييف تستخدم الطائرات بدون طيار الهجومية، وخاصة طائرات "FPV" بدون طيار.

وأضاف أن الجيش الروسي نفذ 35 ضربة على نقاط انتشار مؤقتة لقوات كييف، واستهدف سلاح الطيران الروسي مواقع لقوات كييف ومستودعات للذخيرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1415عسكريا أوكرانيا وإسقاط 81 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT