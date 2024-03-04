الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1415 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 81 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1415عسكريا أوكرانيا وإسقاط 81 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 360 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية منها FH-70 بريطانية، وغيرها من المعدات العسكرية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا ودباباتين بينها "أبرامز" أمريكية ومدرعات منها 3 مدرعات "برادلي" أمريكية ومعدات وأسلحة عسكرية ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 320 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة غربية للعدو.

على محور خيرسون عززت القوات الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا وراجمتي صواريخ HIMARS أمريكية ومدفع M777 أمريكيا وغير ذلك من أسلحة.

تم تدمير مركزي تحكم بالمسيرات في منطقتي نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

أسقطت دفاعاتنا 9 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلتين موجهتين JDAM بريطانيتين.

إسقاط 81 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية