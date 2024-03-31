الولايات المتحدة.. دروس لأطفال الـ4 سنوات حول الجنس والوقاية من الإيدز! (صور)

أشارت صحيفة The Post إلى أن رياض الأطفال في مدينة نيويورك تعلّم الثقافة الجنسية، وأبجديات تفادي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأوضحت الصحيفة أن المنهج الدراسي الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدينة، والذي تم تجديده في سبتمبر، يركز على دروس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، ضمن كتاب بعنوان "هذه عيني، وهذا أنفي، وهذا هو فرجي، وهذه هي أصابع قدمي"، بقلم براون جيمس، وهو مدرس ومعالج جنسي مقيم في سانت لويس.

ويقول الكتاب: "بعض الفتيات يرتدين الفساتين، والبعض الآخر لا يرتدينها، وبعض الفتيات لديهن فرج والبعض الآخر لا. بعض الأولاد لديهم قضيب والبعض الآخر لا".

ويضيف: "ليست فتاة أو فتى. لذلك ليس هو أو هي. لإظهار اهتمامك، استخدم دائما كلمة هم".

وتشمل الدروس أسس التعرف على فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإيدز في المستقبل. واستجابت مدينة نيويورك لهذا النوع من الدروس التي تفرضها الدولة، ويتم تمويلها جزئيا من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت ناتاليا موراخفير، وهي أم في منطقة أبر ويست سايد ومؤسسة مشاركة لمنظمة "Restore Childhood" غير الربحية: "إنه أمر غير مناسب للغاية".

وأضافت: "هذا محتوى مصور، إذا تم تقديمه، أعتقد أنه يجب تقديمه في المنزل، وليس في المدارس".

وتلقت إحدى أمهات روضة الأطفال في بروكلين إشعارا الأسبوع الماضي بأن طفلها البالغ من العمر 5 سنوات سيتلقى الدروس، ولم يُمنح أي خيار لإلغاء الاشتراك.

وتقول الأم: "هذا يجعلني أشعر بالتوتر، لأنه إذا كانوا يخوضون في هذا القدر الكبير من التفاصيل في رياض الأطفال، فكيف سيكون الوضع في الصف الثالث أو الرابع؟".

وفي الصف الأول، يتعلم الأطفال أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل عن طريق الدم أو سوائل الجسم لشخص مصاب.

ويتعلم طلاب الصف الثاني عن الدم والأدوية، وبحلول الصف الثالث، من المتوقع أن يكون الطلاب قادرين على "تلخيص ما هو فيروس نقص المناعة البشرية وتحديد الطرق التي يمكن أن ينتقل بها أو لا يمكن انتقاله".

ويتعلم طلاب الصف الرابع أن فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن ينتقل على وجه التحديد من خلال الإبر غير النظيفة المستخدمة في المخدرات أو الوشم والاتصال الجنسي.

وأعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن المنهج الجديد لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في سبتمبر، وهو أول تحديث للمادة منذ عام 2012.

وقال مستشار المدارس ديفيد بانكس في ذلك الوقت: "يتضمن هذا المنهج الجديد لفيروس نقص المناعة البشرية تعليقات مباشرة من المعلمين ومجموعات التركيز للطلاب لدينا، ويرتكز على المساواة ومكافحة التحيز، ويتوافق مع كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي".

وأكد بانكس أنها تعكس "الالتزام بصحة الطلاب ورفاهيتهم، والشمولية والاحترام، والحصول على تعليم جيد في مجال الصحة الجنسية".

المصدر: "The Post"