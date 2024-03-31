 
مباشر

طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة "إيران إنترناشونال" في لندن

أخبار العالم

طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة
Globallookpress
طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9hw

نفت طهران تورطها في حادث طعن بوريا زراعتي مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة في لندن.

إقرأ المزيد
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في طعن الصحفي الإيراني المعارض في لندن
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في طعن الصحفي الإيراني المعارض في لندن

وكتب القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى لندن مهدي حسيني متين في صفحته على منصة "إكس": "من الغريب والمثير للتساؤل اتهام إيران علنا بعد 3 ساعات من الحادث، وقبل صدور أي تقرير رسمي للشرطة، ومن دون أي دليل".

وأكد أن "بلاده غير متورطة في الحادث".

وبدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أمس السبت التحقيق في حادث طعن الصحفي الإيراني المذكور أمام منزله في لندن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا