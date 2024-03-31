طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة "إيران إنترناشونال" في لندن
نفت طهران تورطها في حادث طعن بوريا زراعتي مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة في لندن.
وكتب القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى لندن مهدي حسيني متين في صفحته على منصة "إكس": "من الغريب والمثير للتساؤل اتهام إيران علنا بعد 3 ساعات من الحادث، وقبل صدور أي تقرير رسمي للشرطة، ومن دون أي دليل".
وأكد أن "بلاده غير متورطة في الحادث".
کاردار سفارت ایران در لندن:— ایران گیت (@IranGateNews) March 30, 2024
ارتباط حکومت ایران با حمله به پوریا زراعتی را تکذیب میکنم
مهدی حسینی متین، کاردار سفارت ایران در لندن «هر گونه» ارتباط حکومت ایران با حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایراناینترنشنال را «تکذیب» کرد.
پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف آخر» شبکه ایران… pic.twitter.com/08OFgxP5BX
وبدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أمس السبت التحقيق في حادث طعن الصحفي الإيراني المذكور أمام منزله في لندن.
المصدر: RT