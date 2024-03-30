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شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في طعن الصحفي الإيراني المعارض في لندن

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شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في طعن الصحفي الإيراني المعارض في لندن
AFP
لندن، أرشيف
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بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في حادث طعن صحفي إيراني معارض أمام منزله في لندن، تزامنا مع تهديدات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" وموظفوها.

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وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" ومقرها في لندن، إن مقدم برامج القناة بوريا زراعتي تعرض للطعن في ساقه بعد ظهر أمس الجمعة وحالته مستقرة.

وصرحت دائرة شرطة لندن بأن إصابة زراعتي إلى جانب التهديدات الأخيرة للصحفيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا أدت إلى إجراء التحقيق في إطار مكافحة الإرهاب، رغم أن أسباب الهجوم لا تزال مجهولة.

وقال مدير دائرة مكافحة الإرهاب في لندن دومينيك مورفي: "أولويتنا في الوقت الراهن هي محاولة التعرف على منفذ هذا الهجوم واعتقاله".

من جهته قال المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" آدم بيلي إن الحادث "مخيف وصادم، أيا كانت نتيجة التحقيق".

المصدر: أ ب

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