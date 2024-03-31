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إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في كازاخستان (فيديو)

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إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في كازاخستان (فيديو)
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص نصفهم من الأطفال في 7 مناطق خلال مارس الجاري، بسبب الفيضانات الناجمة عن الذوبان السريع للثلوج.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "في مناطق تركستان وأكتوبينسك وكوستاناي وغرب كازاخستان وأكمولا وأوليتاو وأباي تم إجلاء 10587 شخصا، منهم 5101 طفل. ويوجد 5497 شخصا في مراكز الإقامة المؤقتة، منهم 1739 طفلا".

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء كازاخستان أولجاس بيكتينوف إن الفيضانات الحالية في البلاد هي الأكبر في السنوات الأخيرة.

وحذرت لجنة الأمن الوطني بكازاخستان أمس السبت من فرض قيود على حركة المرور في اتجاهات معينة على الحدود بين روسيا وكازاخستان بسبب الفيضانات.

المصدر: نوفوستي

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