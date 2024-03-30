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إيران: مصرع 664 شخصا بحوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز

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إيران: مصرع 664 شخصا بحوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز
AFP
أرشيف
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أعلن نائب قائد شرطة المرور الإيرانية العقيد سيافاش محبي أن أكثر من 664 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز في إيران.

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ونقلت وكالة "مهر" عن محبي: "664 شخصا لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور حتى اليوم (أثناء عطلة عيد النوروز)، كما أصيب عدد كبير بجروح في هذه الحوادث".

وأفاد رئيس مركز معلومات شرطة المرور العقيد أحمد شيراني مؤخرا بمصرع أكثر من 450 شخصا وإصابة أكثر من 12.5 ألف آخرون نتيجة حوادث السيارات خلال عطلة العيد في إيران.

وأضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم الانتباه لما يحدث على الطريق وفقدان السيطرة على السيارة والسرعة.

وتستمر عطلة رأس السنة الجديدة في إيران لمدة أسبوعين تقريبا.

المصدر: نوفوستي

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