في عطلة عيد النوروز.. الريال الإيراني يهوي إلى مستوى قياسي أمام الدولار

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي اليوم الأحد، مسجلا 613.500 مقابل الدولار، فيما تحتفل البلاد برأس السنة الفارسية.

وكان الدولار يعادل 590 ألف ريال في 18 مارس، وهو آخر يوم عمل قبل العطلة.

ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، ومن بينها الإسكان والإيجارات.

وتبخرت مدخرات العديد من الإيرانيين مع انخفاض قيمة العملة المحلية.

واليوم، تبلغ قيمة الريال حوالي واحد على عشرين مما كان عليه عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية. انخفض سعر الدولار من 32 ألف ريال إلى مئات الآلاف منذ ذلك الحين.

ووصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في فبراير عام 2023 عند 600 ألف ريال مقابل الدولار.

وحاول إيرانيون الأحد استبدال الريال بالدولار في مراكز الصرافة الرئيسية بشارع الفردوسي في طهران، لكن معظمها كان مغلقا بسبب عطلة عيد النوروز التي تستمر من 20 مارس إلى 2 أبريل.حيث تشتد فرصة السفر إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار واليورو.

ويقول محسن، 32 عاما وهو موظف في أحد محال الصرافة، إن العطلة ساهمت في انخفاض الأسعار.

أصيب مجتبى، وهو أب يبلغ من العمر 49 عاما، بالصدمة، وقال "انخفض سعر الريال بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالأيام الستة الماضية بينما البلاد بأكملها في إجازة.

وقالت نيلوفار، 28 عاما، وزوجها بهزاد، 30 عاما، إنهما حجزا رحلة لمدة أسبوع إلى تركيا بسعر مخفض، لكن انخفاض سعر صرف الريال أفشل محاولة الادخار من خلال الحصول على رحلة مخفضة السعر.

المصدر: أ ب