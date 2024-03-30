ممثلو السفارات الأجنبية يتوافدون على مجمع "كروكوس" لوضع الزهور (فيديو)

توافد دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون اليوم على مجمع "كروكوس" المنكوب بالاعتداء الإرهابي في ضواحي موسكو لوضع الزهور، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا.

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وشارك ممثلو البعثات الأجنبية وسفراء عشرات الدول وممثلو المنظمات الدولية في وضع أكاليل الزهور والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

ويتوافد المواطنون الروس على موقع الهجوم في اليوم التاسع للاعتداء لوضع الزهور والصلاة على أرواح الضحايا.

وراح ضحية الهجوم 144 شخصا، فيما لا يزال 67 مصابا تحت العلاج.

وسارعت الدول الغربية وواشنطن عقب الهجوم إلى تحميل تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية الكاملة عنه والتأكيد على عدم تورط كييف، في حين تشير بعض تصريحات قادة كييف إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم.

المصدر: RT