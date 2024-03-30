ألمانيا تحذر من خطر انتصار روسيا وتجدد رفضها إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيجعل الأمن الأوروبي والنظام الدولي في خطر، مشددة رغم ذلك على رفضها إرسال أي قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

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وأضافت عبر شبكة "فونك" الإعلامية: "هو (فلاديمير بوتين) بالتأكيد لا يريد التفاوض".

وأشارت إلى أنه في حال انتصار روسيا "فإن الأمن في أوروبا والنظام العالمي سيصبحان في خطر"، مؤكدة رغم ذلك معارضتها لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد منع تسليم صواريخ لأوكرانيا "توروس" خوفا من بوتين، أكدت بيربوك أن "شولتس لا يخاف من بوتين".

وفي وقت سابق، قال شولتس إن المناقشات في ألمانيا حول إرسال صواريخ "توروس" المجنحة إلى أوكرانيا مثيرة للسخرية.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فإن شولتس منزعج من مطالبة الدول الأخرى له بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، ويؤكد أن برلين تزود كييف بما يكفي من الأسلحة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن أغلبية نواب الائتلاف الحاكم في ألمانيا صوتوا في البرلمان الأوروبي لصالح تزويد كييف بصواريخ "توروس".

المصدر: نوفوستي